Stellantis Pro One, focus su evoluzione tecnologica dei van

L'evoluzione tecnologica rappresenta uno dei punti di forza dell'articolata gamma dei veicoli commerciali Stellantis Pro One che vengono declinati nelle gamme Citroen, Fiat Professional, Opel e Peugeot. In particolare i modelli elettrici propongono ora la seconda generazione di propulsori Ev.

Una novità che offre ai nuovi furgoni della fascia 'compatta' (come Berlingo, Doblò, Combo e Partner) la migliore autonomia della categoria, fino a 340 chilometri.

Nei nuovi furgoni Bev di medie dimensioni (come Jumpy, Scudo, Vivaro ed Expert) i pacchi batteria da 50 o 75 kWh garantiscono un'autonomia fino a 350 km mentre nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni (Jumper, Ducato, Movano e Boxer) la batteria da 110 kWh offre fino a 420 km di autonomia elettrica, la migliore della categoria. Inoltre, la nuova ricarica rapida a 150 kW permette di portare la batteria dei furgoni Bev di taglia grande da 0 all'80% in meno di un'ora.

Significativi anche i progressi nei sistemi di propulsione a celle a combustibile a idrogeno. Una seconda generazione di fuel cell sarà lanciata nei furgoni di medie dimensioni a metà del 2024.

Questi nuovi veicoli a idrogeno adotteranno un sistema di media potenza esclusivo di Stellantis che è capace di fornire un'autonomia record pari a 400 km. Questo inedito sistema propulsivo si aggiungerà a quello dei furgoni di grandi dimensioni che vantano un'autonomia fino a 500 km e un tempo di rifornimento di 5 minuti.

Tra le innovazioni nei veicoli elettrici sono da segnalare anche nuovi sistemi di frenata rigenerativa - attivabili tramite leve al volante - che tengono conto del peso del veicolo e della dinamica stradale per massimizzare il recupero dell'energia.

Nei furgoni compatti Bev una pompa di calore che ottimizza l'uso dell'energia in condizioni fredde e invernali con l'evidente funzione di incrementare l'autonomia.

Un altro passo verso futuro del settore è rappresentato anche dalla nuova generazione dell'interfaccia uomo-macchina (Hmi) migliora la produttività e la sicurezza. Per Stellantis il conducente è al centro della nuova gamma di furgoni: lo evidenziano il quadro strumenti e i display centralipiù grandi, intuitivi e personalizzabili dal conducente.

Nei furgoni compatti debutta una nuova Smartphone Station che - attraverso un'applicazione dedicata - consente al telefono cellulare di diventare un pannello di controllo del veicolo. E' così possibile anche anche l'interazione attraverso i pulsanti del volante, per rendere ancora più ergonomica l'esperienza online. La connessione wireless di serie - che viene attivata al momento della consegna del veicolo - consente all'autista di essere informato in tempo reale e ai responsabili delle flotte di restare in contatto e di monitorare le attività.

Previsti pacchetti di servizi dai costi ridotti, come la manutenzione preventiva, il coaching per la guida ecologica, la gestione della carica. E gli aggiornamenti over-the-air consentono ai veicoli di evolvere senza richiedere interventi in officina.

Debutto anche per la Dynamic Surround Vision, una soluzione che utilizza telecamere esterne che forniscono al guidatore un'ampia visuale attorno al veicolo, con un sostanziale aiuto per muoversi nel traffico più caotico e nelle manovre in spazi ristretti.

Leader della categoria, i furgoni Pro One di grandi dimensioni beneficiano di sistemi di guida assistita di livello 2. E' la combinazione dell'Adaptive Cruise Control con funzione stop-and-go, del Lane Centering e del Traffic Jam Assist.

I veicoli commerciali Stellantis di taglia grande ricevono anche una nuova generazione di motori turbodiesel Multijet con tre livelli di potenza (120,140 e 180 Cv) che si affianca negli ultimi due a un cambio automatico a 8 rapporti.

La gamma Heavy-Duty con omologazione Euro VI Step E propone le potenze di 140 e 180 Cv, entrambi abbinati al cambio manuale a 6 marce o al cambio automatico a 8 marce.

Spiccano numerose migliorie nei propulsori, come la Scr Slice Technology per portare più in fretta in temperatura il catalizzatore e il Double Dosing per ottimizzare il consumo urea. Ed anche nell'aerodinamica, come la griglia attiva, un deflettore inferiore per ottimizzare il flussi sotto il veicolo, che - assieme agli interventi sui Multijet - garantiscono una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 fino al 5% rispetto alla generazione precedente.

