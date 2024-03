Fleet Management Mobilisights per i commerciali Stellantis

Il servizio Fleet Management Data Pack di Mobilisights sarà incluso in tutti i veicoli commerciali leggeri (LCV) model year 2024 di Stellantis Pro One. Nello specifico, Mobilisights offrirà fino a quattro anni di servizi di un Fleet Management Data Pack alle società di noleggio ed alle grandi società con una flotta. Grazie all'accesso unico ai dati dei veicoli connessi del gruppo Stellantis, mediante un'API versatile e ad alte prestazioni, i clienti avranno la possibilità di verificare la completezza dei dati, la facilità di integrazione con i fornitori di servizi di telematica, e l'assenza di costi nascosti per dispositivi aftermarket.

Inoltre, potranno sperimentare la comodità di un'attivazione immediata per una rapida implementazione nelle loro flotte. "Lavorando insieme a Stellantis Pro One - ha dichiarato Sanjiv Ghate, Ceo di Mobilisights - stiamo contribuendo a migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte commerciali, comprese quelle con veicoli elettrici, rafforzando ulteriormente la dedizione di Stellantis Pro One ai servizi connessi per i clienti business".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA