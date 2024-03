Stellantis Pro One, leadership globale nei van entro 2027

La leadership globale nel settore dei veicoli commerciali leggeri è uno degli obiettivi più ambiziosi che Stellantis mira a raggiungere entro il 2027, così come previsto nel piano strategico Dare Forward 2030.

In particolare attraverso la divisione Pro One il Gruppo punta a raddoppiare i ricavi delle vendite di van e altri modelli per il trasporto entro il 2030, rispetto al 2021. Ma anche a raggiungere un mix del 40% di vendite di veicoli elettrici e l'obiettivo di 5 miliardi di euro di ricavi da servizi connessi.

"Il rinnovamento dell'intera gamma di furgoni Stellantis, basato sull'elettrificazione di seconda generazione, insieme a un portafoglio di tecnologie innovative e servizi connessi - ha affermato ha affermato Xavier Peugeot vicepresidente senior della business unit veicoli commerciali di Stellantis durante un evento a Russelsheim dedicato ai quattro brand Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot - è al centro del rafforzamento della leadership Pro One e del nostro progetto incentrato sul cliente".

La strada per diventare 'Il riferimento per i professionisti' - è stato spiegato nel corso della presentazione - è già tracciata. E' un viaggio coinvolgente e immersivo nel mondo del trasporto professionale, in rapida evoluzione grazie alle transizioni energetiche e digitali in atto.

Un piano che ha già risultati importanti: nel 2023 Pro One ha realizzato un terzo dei ricavi netti di Stellantis pari complessivamente a 189,5 miliardi di euro. Nello specifico, nell'Europa 30, Stellantis Pro One è il numero uno nei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato superiore al 30% e una crescita delle vendite del 15% rispetto al 2022. Ed il il numero due nella regione del Medio Oriente e dell'Africa con una quota di mercato del 21,8%, in aumento di 7 punti percentuali rispetto al 2022.



