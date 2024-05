Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 con la magia della mobilità

Sarà un'edizione all'insegna della 'magia della mobilità' tra storia, presente e futuro, quella del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2024, che Bmw Classic ha organizzato dal 24 al 26 maggio, in collaborazione con il Grand Hotel Villa d'Este.

Al Concorso in programma a Cernobbio, quest'anno parteciperanno otto classi di veicoli, attraverso le quali circa 50 veicoli tra i più spettacolari delle loro epoche saranno presentati alla giuria.

Verranno inoltre assegnati premi in una categoria speciale per le spettacolari concept car di vari produttori. La sfilata del Concorso d'Eleganza sulla terrazza di Villa d'Este si svolgerà nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà invece incoronato dalla giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo Bmw Group la domenica sera.

Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, la Coppa d'Oro assegnata tramite referendum pubblico e una serie di altri riconoscimenti come il Trofeo del Presidente, che sarà consegnato da Helmut Käs, responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

"Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este - ha commentato Helmut Käs - ospiterà anche quest'anno una serie di eventi davvero spettacolari. Metteremo in mostra la magia e il fascino della mobilità in tutta la sua varietà, collegando così il passato iconico del mondo automobilistico con il suo presente e il suo futuro. Per noi è importante che ci sia un appuntamento per tutti".

Il vincitore del Trofeo Bmw Group - Best of Show, riceverà un orologio speciale di A. Lange & Söhne, ovvero l'esclusivo 1815 Chronograph in oro bianco 18 carati con quadrante in oro rosa massiccio e stemma del Concorso d'Eleganza Villa d'Este inciso a mano sulla cuvette incernierata.

"La condivisione della passione per l'auto, l'ammirazione per il design di automobili iconiche che hanno fatto la storia, ma che sono anche un punto di partenza irrinunciabile per il futuro - ha commentato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - caratterizzeranno anche questa edizione del Concorso di eleganza di Villa d'Este, che sarà caratterizzata da contenuti speciali. Quest'anno, infatti, l'arte su quattro ruote sarà al centro della scena: l'artista americana Julie Mehretu e la 20a BMW Art Car faranno tappa sul Lago di Como in preparazione della 24 Ore di Le Mans, che si terrà il 15 e 16 giugno prossimi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA