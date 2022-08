All'arena di Alife prelibatezze e musica per "Arte&Cucina"

(ANSA) - CASERTA, 30 AGO - Tutto pronto all'Anfiteatro Romano di Alife (Caserta) per la seconda edizione dell'evento "Arte&Cucina in Arena", in programma sabato e domenica 3 e 4 settembre.

Alife sarà protagonista con le sue bellezze storico artistiche e le sue bontà culinarie, e ciò grazie agli organizzatori Loredana Martino e Danilo De Cristofaro, rispettivamente titolari del "Pastificio Martino" e del ristorante "Katakrì", che hanno messo a sistema le ricchezze del territorio ospitando anche numerosi produttori locali.

Ravioli cipolla di Alife e pecorino con burro, parmigiano e aglianico, cheesecache di tonno, mandorle e limoni canditi, parmigiana di melanzane in bianco, panzanella di pomodoro, olive e mozzarella, caprese 2.0 con taralli, ricotta e pomodorini freschi, cipolla ripiena con pecorino e salame: queste le chicche che delizieranno i palati.Cibo e non solo, visto che ci sarà mostra fotografica, una dimostrazione di filatura della mozzarella e di musica, con il gruppo casertano "Daudia", duo formato dai cantautori, cantanti e musicisti Davide e Claudia, interpreti al piano, alle tastiere, alla chitarra, all'ukulele.

L'evento è patrocinato dal Comune di Alife, dal Parco Regionale del Matese e dalla Comunità Montana del Matese.

