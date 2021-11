Ad Anteprima Vitignoitalia oltre 80 aziende e 500 etichette

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Si terrà martedì 30 novembre a Napoli nell'Hotel Excelsior l''Anteprima' di VitignoItalia con la partecipazione di oltre 80 aziende (15 le regioni rappresentate), per oltre 500 etichette disponibili in banchi d'assaggio (la manifestazione 'madre' si terrà il 5-6-7 giugno 2022). Dalle 15.00 alle 17.00 spazio a stampa e operatori del settore. Per il pubblico due diversi segmenti: il primo dalle 16.30 alle 18.45, il secondo dalle 19.00 fino alla chiusura, prevista alle 21.30.

"E' emozionante poter tornare a incontrare i produttori, gli operatori e il nostro pubblico - dice Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - Abbiamo preferito rinunciare alla possibilità di organizzare qualcosa nei mesi passati e lo scorso anno, privilegiando sempre la sicurezza dei nostri espositori e degli appassionati. Non abbiamo mai, nemmeno per un momento, pensato di venire meno ai principi che da sempre caratterizzano VitignoItalia e che ritroveremo in questa Anteprima per la quale avvertiamo una grande attesa da parte di tutti. Un'attesa che verrà soddisfatta dal numero e dalla qualità dei vini e delle cantine presenti".

Come detto saranno 15 le regioni che costituiranno le tappe di questo viaggio nel mondo del vino italiano. Rilevano gli organizzatori: "Un percorso, calice alla mano, attraverso i terroir più blasonati, come quelli di Piemonte e Toscana, ma senza dimenticare la nutrita pattuglia proveniente dal Trentino Alto Adige e le piùinteressanti realtà enoiche di Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Basilicata, Sicilia e Puglia. Naturale il predominio numerico della Campania, che potrà contare sulla presenza di 40 realtà produttive, provenienti dai differenti territori che compongono la regione".

Anteprima VitignoItalia metterà in campo anche momenti oltre quello della degustazione all'Excelsior. Si conferma infatti la partnership con UniCredit che anche per questa edizione si rende protagonista di un incontro tra diversi player del settore.

Argomento del Forum delle Economie sarà "Vino e Turismo: trasformare le potenzialità in opportunità per la valorizzazione del territorio" che avrà luogo martedì 30, alle ore 11.30, nella Sala Scarlatti dell'Hotel Vesuvio. Moderati da Leandro Sansone, eesponsabile Territorial Development Sud UniCredit, sul palco dei relatori si alterneranno, tra gli altri, Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania; Annalisa Areni, Regional Manager Sud UniCredit, Bruna Caira, direttrice della Strada del Vino Nobile Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Giuseppe Festa, direttore del Corso di Wine Business nell'Università degli Studi di Salerno e coordinatore acientifico dell'Osservatorio sul Turismo del Vino dell'associazione Città del Vino. Punto centrale dell'incontro i risultati della ricerca "Competitività e scenari di mercato per la filiera vitivinicola secondo L'Agri4index Nomisma-UniCredit", illustrata da Denis Pantini, responsabile agroalimentare di Wine Monitor Nomisma spa.

"E' un'edizione, quella di VitignoItalia di quest' anno, che è particolarmente importante perché è dedicata alla ripartenza - afferma Annalisa Areni - per le imprese del comparto è quindi importante pensare a nuovi modelli imprenditoriali costruiti su strategie di medio-lungo periodo come il sostegno alla filiera, la diversificazione di prodotti e dei canali di vendita, l'innovazione dei modelli di produzione. Le aziende dovranno adattarsi velocemente ai cambiamenti e attrezzarsi ad affrontare un mondo diverso, in cui i mercati esteri e la diversificazione delle fonti di finanziamento rappresentano una grande opportunità" Il pomeriggio, con inizio alle 17.00, vedrà protagonisti 8 vini campani, espressione dell'annata 2007. Uno special event nato dalla collaborazione con la Regione Campania e dedicato alla memoria di Lucio Mastroberardino, che vedrà sfilare le etichette di Fontanavecchia, Galardi, Maffini, Mastroberardino, Montevetrano, Quintodecimo, Terredora e Villa Matilde, presentate da giornalista Luciano Pignataro, per l'occasione affiancato da Tommaso Luongo, Delegato AIS per la regioneCampania. (ANSA).