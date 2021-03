Pmi: nuovo volo UPS Napoli -Milano Malpensa-Colonia

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - UPS, società internazionale di logistica, che da oltre trent'anni è al fianco delle imprese italiane, ha annunciato oggi un nuovo volo sulla rotta Napoli-Milano Malpensa-Colonia, parte del suo programma di investimenti europeo di 2 miliardi di dollari. I due segmenti di volo - Napoli Capodichino-Milano Malpensa e Milano Malpensa-Colonia - permetteranno in particolare alle piccole e medie imprese delle regioni interessate - Campania, Puglia e Basilicata per il Sud Italia e Piemonte, Lombardia e Valle D'Aosta per il Nord Italia - di guadagnare tempo prezioso per favorire i processi produttivi e la soddisfazione del cliente finale.

Gli aeroporti del capoluogo campano e di quello lombardo si aggiungono agli altri 5 già serviti da UPS in Italia: Bologna, Ciampino (Roma), Orio al Serio (Bergamo), Falconara (Ancona) e Venezia. Grazie al nuovo volo, le aziende di gran parte della penisola disporranno di un'estensione dei tempi di prenotazione del ritiro delle merci e fino a due ore e mezzo in più per l'orario di ritiro. In particolare, le imprese che rientrano nei codici postali delle regioni interessate del Mezzogiorno beneficeranno della riduzione di un giorno dei tempi di transito.

Il potenziamento del network è stato presentato oggi 30 marzo in conferenza stampa online, con un vasto panel di partecipanti. Da Daniel Carrera, di recente nominato nuovo Presidente di UPS Europa e Karl Haberkorn, Managing Director di UPS Italia, ai rappresentanti istituzionali delle regioni coinvolte - Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Marco Granelli, Assessore a Mobilità e Lavori Pubblici del Comune di Milano, Antonio Marchiello, Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive della Regione Campania, Alessandra Clemente, Assessore al Patrimonio, Lavori Pubblici e ai Giovani del Comune di Napoli, Francesco Cupparo, Assessore alle Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata, Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico della Regione Puglia, - e delle società che gestiscono gli aeroporti della nuova rotta, con Roberto Barbieri, AD di GESAC-Gestione Servizi Aeroporti Campani e Armando Brunini, AD di SEA-Aeroporti di Milano. Sono intervenuti anche Carlo Ferro, Presidente di ICE (in contributo video), Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy Dept SRM- Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e Angelo Inglese, owner della Sartoria G. Inglese, cliente di UPS Italia e azienda simbolo del successo del Made in Italy in tutto il mondo. Ha moderato l'evento Pietro Evangelista, Dirigente di Ricerca in Logistica CNR-IRISS e Professore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

"Noi di UPS non contempliamo una "doppia velocità" per l'Italia", dichiara Karl Haberkorn, Managing Director di UPS Italia - "Continuiamo a far avanzare il mondo consegnando ciò che conta per i nostri clienti, con la stessa affidabilità, efficienza e velocità in tutto il Paese. Sono lieto di annunciare ufficialmente la partenza del nuovo volo di UPS che, dall'Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino, farà tappa a quello di Milano Malpensa e raggiungerà il nostro hub europeo di Colonia, permettendo alle aziende italiane di trarre un vantaggio ancora maggiore dalle opportunità del commercio globale." (ANSA).