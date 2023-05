Rifiuti: Manfredi, aumento Tari non peserà sulle famiglie

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - "Sulle famiglie l'aumento della tariffa Tari non peserà perchè daremo un bonus che compenserà gli aumenti e dunque con risorse di bilancio garantiremo la compensazione. Questo è un aggiornamento obbligatorio per legge che andava fatto nel 2020 ma la precedente amministrazione non aveva aggiornato le tariffe". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale dove oggi si discute l'incremento della tariffa Tari. Rispondendo a una domanda sulla qualità del servizio, il sindaco ha affermato che "sta migliorando: abbiamo fatto le assunzioni in Asia, stiamo acquistando attrezzature, sta aumentando la raccolta differenziata che a breve partirà in tre nuovi quartieri e dunque ci sarà un miglioramento progressivo come già sta avvenendo con lo spazzamento e le attività di igienizzazione della città". (ANSA).