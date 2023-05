Manfredi, Lissner ha il diritto di difendersi

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - "La legge è stata fatta dal Governo, poi se questa norma sia legittima o illegittima non lo posso dire io che devo semplicemente applicare la norma. Lissner ha tutto il diritto di difendere in tutte le sedi i suoi diritti. Io aspetto che ci sia almeno la conversione in legge di uno dei rami del Parlamento". Così il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione San Carlo, Gaetano Manfredi, in merito ai contenuti della lettera che il soprintendente Lissner ha inviato al Consiglio d'indirizzo del Teatro San Carlo.

Manfredi ha sottolineato che "noi dobbiamo chiaramente applicare la legge, tutelare l'interesse pubblico perché davanti a tutto ci sono il Teatro e i suoi lavoratori e dobbiamo fare in modo che questa querelle non danneggi il San Carlo, la sua reputazione e anche la qualità dell'offerta. Questa è la preoccupazione che io come presidente della Fondazione ho, considerato che il mio è un ruolo politico e non gestionale". E in merito alle agitazioni dei lavoratori che hanno portato alla cancellazione dello spettacolo in cartellone domenica scorsa, 29 maggio, Manfredi ha annunciato che incontrerà le rappresentanze sindacali giovedì 1 giugno. "Voglio ascoltare le loro esigenze e le aspettative. Tutto deve andare avanti nell'interesse dell'istituzione. Non penso che ci siano 'manine', dobbiamo pensare alle cose concrete ricordando che il San Carlo ha un bilancio assolutamente solido, una programmazione artistica di livello internazionale riconosciuta da tutti e dunque dobbiamo fare in modo che questo continui e che non ci sia un danno per l'istituzione".

Rispetto alla figura del prossimo soprintendente, Manfredi ha ribadito che "c'è bisogno di una persona che ha grande curriculum e reputazione perché deve andare a gestire uno dei più grandi teatri del mondo. Questo è il tema: non possiamo fare avventure, abbiamo bisogno di persone molto qualificate e molto solide". (ANSA).