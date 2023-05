Il cardinale Sepe compie 80 anni, festa con i senza fissa dimora

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Festeggierà il suo ottantesimo compleanno l'arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, con i senza dimora e i poveri, che avrà ospiti domani - 30 maggio - presso la Comunità delle Genti, casa di accoglienza che si trova in via Santa Maria Avvocata a Foria, di fronte all'Orto botanico, e che lui realizzò durante la pandemia per sottrarre i senza dimora alla strada e al rischio contagio.

Ospiti a pranzo poveri e clochard anche domenica 11 giugno alle ore 12 presso la chiesa di San Pietro Martire al corso Umberto I, dove presiederà anche la celebrazione eucaristica.

Il cardinale Sepe è stato arcivescovo di Napoli dal 2006 al 2020 ma, lasciato il governo della diocesi partenopea (per raggiunti limiti di età), non ha invece lasciato la città ed ora vive al Cenacolo di Capodimonte, che sorge accanto alla casa di accoglienza dei sacerdoti anziani. Riconosciuto come un grande organizzatore (in Vaticano ha seguito il Giubileo del 2000), a Napoli ha dato impulso alle opere di assistenza come la Casa di Tonia ed ha promosso l'Asta della Solidarietà con la quale - attraverso la vendita di alcuni suoi oggetti personali e doni ricevuti nel corso del suo espiscopato - ha finanziato appunto le attività caritatevoli. (ANSA).