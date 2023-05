Osimhen fa 25, ma poi il Bologna rimonta il Napoli

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAG - Il Bologna rimonta il doppio svantaggio con i campioni d'Italia e resta in corsa per l'ottavo posto. Skorupski sbaglia, Osimhen, con una doppietta (al 25/o sigillo in campionato), non perdona. Ma il Bologna ha gambe, cuore e testa per reagire, al cospetto di un Napoli che prosegue la lunga festa scudetto in campo e fuori, onorando l'impegno e aspettando gli annunci relativi al futuro del tecnico Spalletti e dell'uomo mercato Giuntoli.

E' una partita bloccata e tattica in avvio: a stapparla ci pensa un errore in costruzione di Skorupski, che cercando Cambiaso passa il pallone a Osimhen, che a porta vuota fa urlare di gioia le migliaia di tifosi azzurri presenti al Dall'Ara. Il Bologna risponde riuscendo a prendere in mano il pallino del gioco dalla mezzora in poi, ma gli attaccanti rossoblù hanno le polveri bagnate e calciano fuori, mentre il Napoli risponde con un paio di contropiedi pericolosi.

Il Bologna inizia la ripresa come aveva finito il primo tempo: all'attacco. Ma al nono Barrow perde palla sulla trequarti, Bereszynski recupera e verticalizza per Osimhen, che da solo davanti a Skorupski segna il 2-0 con un diagonale basso che sembra chiudere il match e blinda la classifica marcatori (quota 25).

Motta cambia il tridente al quarto d'ora e le carte in tavola, inserendo Zirkzee, Moro e Sansone. Quest'ultimo con una conclusione al minuto 19 chiama Gollini alla prima parata: sulla respinta si avventa Ferguson, che accorcia le distanze. Un altro subentrato, Lorenzo De Silvestri trova di testa su corner di Sansone il colpo di testa del 2-2 al 39', con i rossoblù più volte vicini al vantaggio nel recupero, ma l'assalto non riesce, con un gol annullato per fuorigioco a Sansone. (ANSA).