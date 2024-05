Questa mattina intorno alle 8 i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Basile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Durante l'apertura, due persone col volto coperto e armate di pistola hanno costretto un dipendente a consegnare l'incasso. Non ci sono feriti, non sono stati esplosi colpi.

In corso accertamenti per ricostruire dinamica e rintracciare i responsabili.



