Armato di fucile tenta rapina ad un portavalori a Napoli

I carabinieri del nucleo operativo Stella e della stazione di Secondigliano sono intervenuti in vico Vincenzo Valente nel quartiere napletano di Secondigliano per un tentativo di rapina.

Un uomo col volto coperto, armato di fucile a canne mozze, avrebbe tentato una rapina ad un portavalori, durante le operazioni di prelievo del contante da un ufficio postale. Le guardie giurate si sarebbero chiuse all'interno del veicolo e dell'ufficio postale e avrebbero evitato la rapina. Non ci sono feriti, il rapinatore è fuggito. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri. Indagini in corso.



