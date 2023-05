Calcio: Spalletti, De Laurentiis? Io festeggio col popolo

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Non commento le parole del presidente. Io festeggio con il popolo e i miei giocatori: sono ancora dentro a questa festa, a questa gioia". Cosi' Luciano Spalletti, tecnico del Napoli campione d'Italia e sulla via dell'addio dalla panchina degli azzurri, risponde, a Dazn, a una richiesta di commento alle parole di De Laurentiis, per il quale "restare a Napoli non e' un obbligo ma un privilegio". "L'ultima di campionato domenica? Sara' un piacere..." (ANSA).