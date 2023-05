Il video dello scippo di un orologio compiuto da due rapinatori a Napoli

E' stato un video - acquisito e poi passato al setaccio dagli agenti del commissariato "Dante" - a "incastrare" i due "scippatori" che lo scorso 23 aprile, in via Salvator Rosa, a Napoli, hanno strappato dal polso di un professionista un costoso orologio Tudor.

I due rapinatori sono entrati in azione in sella a uno scooter, dopo avere notato l'orologio del professionista - un ingegnere - che viaggiava in auto.

Una volta scelta la vittima, la coppia di rapinatori è entrata in azione: il passeggero dello scooter è sceso dal mezzo e si appostato poco prima che il complice sfiorasse e colpisse lo specchietto dell'auto del professionista con il suo scooter: appena l'ingegnere tira fuori il braccio per risistemarlo, lo "scippatore" a piedi scatta e, con la prontezza di un centometrista, si precipita verso il finestrino e ingaggia un "tira e molla" con la vittima, che dura una ventina di secondi. Alla fine riesce a strappare il Tudor dal polso del professionista per poi scappare. Poi, in sella allo scooter, i due si allonatano a tutta velocità.

I poliziotti sono riusciti a individuare e fermare prima un 26enne, lo scorso 2 maggio, risultato essere il conducente dello scooter, e il successivo 24 maggio colui che invece ha materialmente strappato l'orologio al professionista.