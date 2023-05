De Luca, porre fine al bagno di sangue nel cuore dell'Europa

(ANSA) - MERCOGLIANO, 28 MAG - "Un lungo momento di spiritualità a sostegno dell'azione di pace nella quale è impegnato Papa Francesco e la Chiesa per porre fine al bagno di sangue nel cuore dell'Europa". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, portando il suo saluto alla inaugurazione del Giubileo Verginiano per i 900 anni della fondazione dell'Abbazia di Montevergine, in provincia di Avellino, presieduta dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. De Luca, dopo aver ricordato le "profonde radici mariane della comunità irpina", ha sottolineato che "la diplomazia da sola non basta se non è accompagnata da una forte e convinta ispirazione religiosa". (ANSA).