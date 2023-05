De Laurentiis, io generoso, Spalletti ha chiesto anno sabbatico

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - Spalletti "è stato un grandissimo allenatore", "è un uomo libero, lui ha dato, lo ringrazio, ora è giusto che continui a fare ciò che vuole". Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, parla a Che tempo che fa su RaiTre dell'ormai ex tecnico dei partenopei.

Rispondendo a Fabio Fazio, il presidente spiega che "gli allenatori si dividono in coloro che vogliono fare il mercato e quelli che allenano. Lui allena, noi gli abbiamo dato una materia straordinaria e lui l'ha fatta crescere".

Spalletti, prosegue de Laurentiis, "è un uomo libero, dopo 50 anni di cinema e tante esclusive quando qualcuno viene da te e ti dice: in fondo io ho fatto il massimo, si è chiuso un ciclo della mia vita, ho ancora un contratto con lei ma preferirei avere un anno sabbatico. Che fai, ti opponi? Devi essere generoso nella vita, io non mi aspetto mai nulla in cambio. Lui ha dato, lo ringrazio, ora è giusto che continui a fare ciò che vuole fare". (ANSA).