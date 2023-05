Mauro, Tozzi e Ranucci tra i vincitori del premio Cimitile

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Ezio Mauro, Mario Tozzi e Sigfrido Ranucci sono tra i vincitori della XXVIII edizione del Premio Cimitile, in programma dal 10 al 17 giugno: la rassegna letteraria, dedicata quest'anno al tema della pace, è stata presentata oggi dalla Fondazione del premio, con i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio.

Il complesso basilicale paleocristiano di Cimitile sarà lo scenario della kermesse letteraria, nell'ambito della quale sarà organizzata anche una mostra d'arte (a cura di Giuseppe Bacci) e un convegno su Guernica, la guerra e la pace, con la presentazione del libro "L'assedio. Il romanzo di Mariupol" di Andrea Nicastro (Solferino).

Sarà una settimana di "arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico", ha detto il presidente della Fondazione Felice Napolitano, con molti eventi, spettacoli e momenti di riflessione. E numerosi ospiti.

Questi i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi. Sezione Opera inedita del genere narrativo. Marco Ponzi: "La strategia dell'attenzione" (Guida Editori); sezione Opera edita di narrativa. Simona Sparaco: "La vita in tasca" (Solferino); sezione Opera edita di attualità.

Mario Tozzi: "Mediterraneo inaspettato. La storia del mare nostrum raccontata dai suoi abitanti" (Mondadori); sezione Opera edita di saggistica. Ezio Mauro: "L'anno del fascismo. 1922.

Cronache della marcia su Roma" (Feltrinelli); sezione Opera edita archeologia e cultura artistica in età paleocristiana e altomedievale. Silvana Rapuano: "Archeologia e storia di un monastero Sant'Ilario a Port'Aurea di Benevento" (Edipuglia).

Il Premio di giornalismo 'Antonio Ravel' è stato assegnato a Sigfrido Ranucci, conduttore televisivo di Report su Rai 3.

Premio Speciale a Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto Spallanzani di Roma. Ai premiati sarà consegnato il "Campanile d'argento" tradizionale emblema del Santuario di San Felice. (ANSA).