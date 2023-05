Rissa in strada a Portici, tre arrestati

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 25 MAG - Tre uomini sono stati arrestati a seguito di una rissa, per motivi non ancora chiari, al II viale Melina a Portici (Napoli). Secondo quanto si apprende, i tre hanno continuato a colpirsi anche durante l'intervento dei militari. Sul posto i carabinieri della Stazione locale che, col supporto di una pattuglia della sezione radiomobile di Torre del Greco (Napoli), sono riusciti a bloccarli.

I tre uomini rispettivamente di 51, 43 e 39 anni, sono stati portati all'Ospedale del Mare di Napoli: il più giovane è stato ritenuto guaribile in tre giorni per traumi al torace, il 51enne ha riportato una frattura al naso e vari traumi ed escoriazioni e guarirà in dieci giorni. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'accusa è rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA)