'Senatori' per un giorno, studenti premiati per mozione ecoballe

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - 'Senatori junior' per un giorno con una risoluzione sulle ecoballe e la gestione dei rifiuti nel proprio territorio, discussa a Palazzo Madama, e per chiedere al governo un impegno concreto per garantire il "diritto a un ambiente salubre". Protagonisti, gli studenti di due quinte dell'istituto tecnico Marconi di Giugliano in Campania, nel Napoletano, premiati oggi al Senato e accompagnati dal professore Angelo Ciccarelli. Fanno parte delle 12 scuole che hanno vinto il corso/concorso bandito dal Senato, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, per preparare un'indagine conoscitiva su un tema ambientale. All'iniziativa hanno partecipato 81 istituti a livello nazionale. Nel loro progetto i ragazzi di Giugliano hanno fotografato la situazione esistente "in un territorio particolarmente martoriato dalle ripetute emergenze rifiuti", analizzato le norme esistenti, raccolto e rielaborato i dati e avanzato proposte. Oggi, fingendo di essere parlamentari, hanno illustrato a quattro senatori campani (la vicepresidente Mariolina Castellone e i senatori Valeria Valente, Sergio Rastrelli e Luigi Nave) lo stato dell'arte sulla gestione dei rifiuti e i loro 'desiderata'. In particolare, nella risoluzione chiedono al governo di "adottare le opportune iniziative affinché il diritto a un ambiente salubre sia un punto saldo e un principio regolatore che ispiri il legislatore nazionale e regionale", oltre a interventi più mirati come l'idea di valutare l'adozione di "cestini intelligenti" per la raccolta della spazzatura, con incentivi e sanzioni oppure la realizzazione di parchi e centri di ricerca al posto degli attuali siti di stoccaggio. (ANSA).