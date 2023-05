Napoli,storie di migranti. Fonti archivio diventano mostra e app

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Un'app per conservare la memoria dell'emigrazione meridionale. Dallo studio delle richieste di passaporti conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli, è stato possibile realizzare un data base con informazioni identificative dei migranti in partenza: nominativi, comuni e date di esodo. Ciò ha consentito di costruire la mappatura dei luoghi di partenza dei migranti che si sono trasferiti dalla Campania soprattutto nelle Americhe tra la fine Ottocento e gli anni '40 del Novecento: il porto di Napoli fu, infatti, hub di partenza di milioni di persone provenienti da tutto il Mezzogiorno. Le case saranno identificate tramite una targa con l'indicazione del nome e cognome del migrante, dell'anno di partenza e del luogo di destinazione. E con la web app E-Migranti si realizzerà la mappatura virtuale dei luoghi che consente di geolocalizzare le case stesse dei migranti, fornendo informazioni sulla famiglia emigrata tramite Qr Code.

Tutto questo è frutto di un'idea dell'Archivio di Stato di Napoli, digitalizzata da Softec. "E-Migranti - spiega Massimo Furoni, chief strategy officer di Softec - permette di fare un tuffo nel passato e partire insieme agli italiani che, tra la fine dell'800 e i primi del '900, lasciarono le loro terre per cercare fortuna altrove. Con una semplice lettura del QR code, posto su una targa nei pressi delle abitazioni dell'emigrante, è possibile visualizzare non solo i passaporti originali, ma informazioni sulla destinazione oltre che una sintesi dei dati personali".

All'Archivio di Stato, diretto da Candida Carrino, è stata anche inaugurata alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca (che ha raccontato il suo essere figlio e parente di emigranti) l'installazione Maresistere, dell'artista Roxy in the box, che parte dallo studio delle migliaia di fonti documentarie e fotografiche sull'emigrazione custodite nell'Archivio. L'artista riproduce una camera da letto degli inizi del '900, circondata, alle pareti, da gigantografie dei documenti ritrovati in Archivio. Inoltre, in tre schermi vengono proiettate immagini emozionali, con due monologhi tratti dai versi di antiche canzoni napoletane, e documenti distribuiti ai migranti in partenza. (ANSA).