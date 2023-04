Oltre 23mila euro nel furgone e 2,2 kg droga a casa, due arresti

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - Ventitremila e 500 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio 1,860 chilogrammi di hashish e 327 grammi di cocaina pura, che avrebbero fruttato circa 100 mila euro: è il bilancio di un sequestro messo a segno dai finanzieri di Frattamaggiore (Napoli) nel Casertano.

L'ingente somma di denaro è stata trovata a bordo di un furgone durante un controllo, mentre la droga in un'abitazione di Orta di Atella dove la sostanza stupefacente veniva confezionata per la vendita.

In arresto sono finite due persone, padre e figlio, il primo trovato nell'abitazione, il secondo alla guida del furgone.

Entrambi sono ora a disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord. (ANSA).