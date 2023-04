Scomparso 85enne sulla Murgia barese, proseguono ricerche

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Proseguono nel territorio dell'Alta Murgia, fra Minervino e Andria, le ricerche dell'85enne originario del Salernitano, Alfonzo Sessa, di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di mercoledì scorso. Sessa, che conosceva la zona perché ci era già stato altre volte, era arrivato a Minervino Murge con alcuni amici per andare a raccogliere erbe selvatiche e asparagi. Il gruppo aveva deciso di dividersi per poi ritrovarsi dopo un po' di tempo in un punto prestabilito, al quale però l'uomo non ha mai fatto ritorno.

A cercarlo ci sono le forze di polizia che stanno anche sorvolando la zona con elicotteri. Alle associazioni dei volontari della provincia Barletta-Andria-Trani si sono unite anche quelle di altre province: da tre giorni in campo stanno operando fra i 150 e i 200 uomini. Quella che stanno setacciando, fanno sapere i carabinieri, è una zona impervia e con una vegetazione alta e fitta, il che rende ancora più difficili le ricerche. (ANSA).