Napoli-Eintracht: divieto e firma per due tifosi ai domiciliari

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Il tribunale del Riesame di Napoli (ottava sezione) ha riformato parzialmente la misura cautelare degli arresti domiciliari emessi nei confronti dei due tifosi del Napoli Antonio Orefice e Diego Iaquinangelo (difesi dagli avvocati Emilio Coppola e Ylenia Maiuri) arrestati per gli scontri che sono avvenuti a Napoli in occasione della partita di Champions League con l'Eintracht Frankfurt.

Il giudice ha disposto per Orifice il divieto di dimora a Napoli e per Iaquinangelo l'obbligo di firma. I due ultras azzurri sono ritenuti a capo dei gruppi che nei vicoli di piazza del Gesù hanno provato ad assaltare i supporters tedeschi.

Restano ancora in carcere i tre ultras dell'Eintracht: l'udienza davanti alla stessa sezione del Riesame è in programma mercoledì 5 aprile. (ANSA).