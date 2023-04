Ambiente: discarica abusiva su area demaniale nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 31 MAR - Un terreno demaniale trasformato in una vera e propria discarica abusiva. È quanto hanno scoperto a Torre Annunziata (Napoli) i carabinieri della locale stazione e il personale in forza alla Capitaneria di Porto oplontina, che hanno proceduto al sequestro dell'area, che si estende per oltre 4.000 metri quadrati.

In questo appezzamento, posto in via Caracciolo, ignoti avrebbero depositato rifiuti di ogni genere, trasformando lo spiazzo in una discarica a cielo aperto, priva ovviamente di qualsiasi tipo di autorizzazione. Al suo interno le forze dell'ordine hanno rinvenuto scarti di edilizia, pneumatici, rottami di elettrodomestici, rifiuti in legno, vernici e molto altro. Tutto posizionato senza alcun filtro con il suolo, aspetto questo che costituisce un serio rischio per la diffusione di inquinanti nelle eventuali falde acquifere.

