Ladri in fuga dopo furto in appartamento, recuperate armi

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Hanno derubato un appartamento, ad Atripalda, in provincia di Avellino. Poi sono scappati a bordo di una Nissan Micra, anche quella rubata alla proprietaria dell'abitazione. Intercettati dalla Polizia stradale di Napoli nord, su disposizione del Centro Operativo Polizia Stradale, i tre ladri sono scappati nelle campagne. Recuperata la refurtiva.

I poliziotti li hanno individuati all'altezza dello svincolo di immissione dell'autostrada A30 con l'autostrada A1, in direzione Sud: è lì che hanno notato l'autovettura segnalata sfrecciare ad alta velocità. Hanno provato a bloccare il veicolo ma il conducente ha effettuato diverse manovre pericolose riuscendo ad eludere l'alt e ad allontanarsi; ne è nato un lungo inseguimento durante il quale i fuggitivi, tre persone tutte con volto coperto, hanno abbandonato l'auto dopo circa 5 chilometri, riuscendo a dileguarsi a piedi nelle campagne adiacenti, sfruttando anche la scarsa luminosità del luogo.

Gli agenti hanno recuperato la vettura rubata in cui hanno rinvenuto il resto della refurtiva nonché una pistola Revolver cal. 38 e una pistola Beretta cal. 7.65 con relativo munizionamento e 57 cartucce dello stesso calibro delle armi rinvenute. (ANSA).