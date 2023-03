Sgambati (Uil), il governo non ascolta il Paese

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - "Come si fanno a fronteggiare l'inflazione e il caro vita se non si rinnovano i contratti", così Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, a margine dell'assemblea nazionale della UILTUCS ( la categoria del turismo, del commercio e dei servizi della UIL) tenutasi stamane, alla Mostra D'Oltremare di Napoli, alla presenza del segretario generale della UIL nazionale, Pierpaolo Bombardieri.

"I contratti vanno rinnovati, si cominci dalla vigilanza. I lavoratori del settore non vedono un rinnovo contrattuale da otto anni" , continua Sgambati. "Questo governo non ascolta il mondo del lavoro, non ascolta le esigenze reali del Paese e anche questa riforma fiscale non dà le risposte che meritavano e che si aspettavano i lavoratori e i cittadini." "La UIL è da due mesi in assemblea sui territori e coi lavoratori delle diverse categorie. Adesso con Cgil e Cisl stiamo costruendo il percorso per una mobilitazione unitaria perché il governo e le sue azioni non ci convincono." (ANSA).