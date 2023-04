Festa Napoli, nuovo murale scudetto allo storico Pallonetto

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Un enorme tricolore contrassegnato dal numero 3 su sfondo azzurro è il murale che ricopre quasi per intero la facciata di un edificio che sorge in vico Solitaria, nel cuore del caratteristico Pallonetto di Santa Lucia a Napoli.

È l'ultima rappresentazione artistica - sono di oggi i ritocchi finali - di quella che ormai è una gara tra i vari quartieri del capoluogo partenopeo nell'inscenare scenografie a effetto per celebrare l'annunciata vittoria dello scudetto da parte degli uomini di Spalletti.

Il murale - un 6x6 - celebra uno storico ultrà della zona, detto 'il Barone', e sorge dove in occasione del primo scudetto vinto dagli azzurri fu prodotto analogo dipinto. Nel murale trova posto il Vesuvio, il logo del club, il 1926 anno della fondazione, un riferimento a Maradona e la scritta "Non mi vendo sono napoletano". (ANSA).