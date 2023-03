Sparatoria nel Napoletano: lite tra due, ferito il paciere

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Ha cercato di sedare una lite, nella quale sono stati esplosi dei colpi di pistola, e a rimetterci è stato lui: l'uomo è stato centrato da un colpo a una gamba. Chi ha sparato è stato arrestato. I fatti sono successi nel pomeriggio a Roccarainola, nel Napoletano.

Dalle indagini dei militari è emerso che all'esterno di un circolo ricreativo un uomo di 49 anni, durante una lite col 52enne gestore della struttura, avrebbe esploso nei suoi confronti quattro colpi di pistola. La vittima designata è rimasta illesa ma un altro uomo, di 50 anni, è rimasto ferito alla gamba nel tentativo di sedare la lite.

I Carabinieri della compagnia di Nola hanno rinvenuto e sequestrato sul posto una pistola calibro 7,65 con ulteriori 3 cartucce inserite nel caricatore. Durante una perquisizione domiciliare sono state sequestrate altre 63 cartucce dello stesso calibro, cinque grammi di marijuana, sette coltelli, sei pugnali, una mazza da baseball, un machete, una katana e sei dosi di metadone.

Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Nola e le sue condizioni non sarebbero gravi. L'arrestato è in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto illegale di armi. Ancora non chiari i motivi del litigio. (ANSA).