Circum: lavori in stazione, due giorni di disagi per utenti

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Si annunciano due giorni di disagi per gli utenti che si servono delle linee della Circumvesuviana per effettuare i loro spostamenti da Torre Annunziata a Sorrento. Come annunciato dall'Ente Autonomo Volturno, infatti, domani, mercoledì 29, e giovedì 30 marzo è stata programmata un'interruzione straordinaria della circolazione lungo la tratta ''per consentire lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Castellammare di Stabia e al fine di garantire un servizio più regolare all'utenza''.

Per tale ragione, domani e giovedì alcune corse previste lungo la linea Napoli-Sorrento saranno limitate a Torre Annunziata e pertanto gli stessi treni diretti a Napoli avranno origine proprio da Torre Annunziata. Nello specifico le corse in partenza da Napoli che limiteranno a Torre Annunziata sono quelle delle ore 6:18, 9:30, 12:18, 14:18 e 19:06. Saranno invece parzialmente soppressi da Sorrento a Torre Annunziata (stazione dalla quale avranno origine per recarsi a Napoli) i treni previsti alle ore 8:24, 11:36, 14:24, 16:24 e 21:12.

