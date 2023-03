Calcio a 5: festa a Sala Consilina per promozione in serie A

(ANSA) - SALA CONSILINA, 26 MAR - Lo Sporting Sala Consilina è promosso in Serie A di calcio a 5 per la prima volta nella sua storia. Il club del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, ha infatti vinto per 5-4 il match esterno con il Futsal Canicattì approdando in massima serie con tre giornate di anticipo. La squadra salernitana del presidente Antonio Detta ha dominato sin dall'inizio il girone C infilando una serie di vittorie sia in casa sia in trasferta. Definito un rullo compressore, lo Sporting Sala Consilina in soli quattro anni, dalla serie C1, è riuscito a conquistare la Serie A. La stagione è da incorniciare per i ragazzi di mister Oliva che soltanto due settimane fa hanno vinto anche la Coppa Italia di Serie A 2. Ed ora si festeggia in tutto il Vallo di Diano che per la prima volta può vantarsi di avere una propria compagine nella massima serie di Calcio a 5. (ANSA).