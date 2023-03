"Il minore nella riforma Cartabia", confronto a Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - "Il minore nella riforma Cartabia" è il tema dell'incontro in programma sabato prossimo, primo aprile (ore 10) nel Palazzo Migliaresi del Rione Terra a Pozzuoli (Napoli). Il convegno, promosso per approfondire le criticità e le opportunità della riforma Cartabia, è stato voluto dall'Unicef Campania, presieduta da Emilia Narciso, e dall'Associazione Giuristi del Golfo guidata da Sabrina Sifo.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Pozzuoli, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dell'Ordine Psicologi della Campania e dell'Ordine regionale degli Assistenti Sociali e servirà, evidenziano i promotori, "per fare il punto sulle innovazioni introdotte in tema di giustizia minorile, analizzando le novità della riforma che hanno direttamente interessato il minore: il ruolo del curatore speciale, le questioni processuali e il nuovo rito e nuovo giudice".

Un confronto che, introdotto e moderato dall'avvocato Sabrina Sifo, responsabile rapporti istituzionali dell'Unicef Campania, registrerà gli interventi del sindaco, Luigi Manzoni, del presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, di quello dell'Unicef Campania, Emilia Narciso, di quello dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Immacolata Troianiello, del presidente dell'Ordine Assistenti Sociali, Gilda Panico, e del presidente Ordine Psicologi di Napoli Armando Cozzuto.

In programma gli interventi del presidente Sezione Impresa del Tribunale di Napoli, Nicola Graziano, del consigliere dell'Ordine Avvocati di Napoli Loredana Capocelli e del deputato Michele Schiano Di Visconti. A concludere i lavori il senatore Sergio Rastrelli (Commissione Giustizia). (ANSA).