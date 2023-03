Roghi: sindaco Giugliano, fuoco come risposta ai controlli

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - "Questa è la risposta di un manipolo di delinquenti ai controlli attuati dalle forze dell'ordine. Ho allertato persino l'Esercito ma da soli non ce la facciamo. Questo è un atto di guerra verso lo Stato. Il Governo vuole ancora far finta di nulla? Ad un'azione del genere serve una risposta dello Stato dura, decisa, immediata. Qui non si respira…". E' quanto scrive sui social il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi (Pd), postando anche la foto di alcuni roghi di rifiuti che si sono verificati in serata alla periferia di Giugliano. (ANSA).