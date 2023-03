Calcio:De Laurentiis, Spalletti resta ad allenare il Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - "Spalletti resta a Napoli? Sì, resterà". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della cerimonia del Premio Bearzot, organizzato dall'Us Acli con il patrocinio della Figc, che quest'anno è stato assegnato proprio al tecnico del Napoli, presente in sala ad ascoltare il patron del club.

Sulla domanda circa il mercato dei titolari del Napoli che potrebbero essere oggetto di offerte, De Laurentiis ha detto: "C'è sempre una proposta indecente. Non parlo di numeri perché è volgare per quelli che li danno non per chi li riceve. Ma ricordo che i miei contratti prevedono che nessuno si muove se noi non decidiamo di venderli". (ANSA).