Il 'Pinocchio' di Gloria Bruni a Losanna in francese

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - "Pinocchio", l'opera lirica della compositrice Gloria Bruni, per la prima volta in lingua francese all'Opéra de Lausanne, in Svizzera, il 31 marzo e per sei giorni ad aprile, fino al 9.

L'opera, ispirata alla celebra fiaba di Carlo Collodi, si rivolge a "bambini di ogni età" con lo scopo di avvicinare gli spettatori più piccoli all'ascolto della musica lirica in modo giocoso e di proporre al pubblico adulto il tema dei sentimenti universali della fiaba. Il pubblico è trasportato nell'affascinante mondo dell'opera, prima attraverso una serie di composizioni musicali semplici che assecondano il percorso narrativo della storia, per poi essere coinvolto in musiche più ricche e complesse, in crescendo fino allo scioglimento della trama in un'atmosfera corale e festosa.

"Pinocchio" è frutto anche del lavoro sinergico con Ursel Scheffler, nota firma della letteratura per l'infanzia, che ha scritto il libretto in tedesco, e con Lauro Ferrarini, orchestratore delle opere della Bruni. Per l'occasione il libretto è stato trasposto in francese da Mathias Constantin ed Antoine Schneider per la messa in scena di Cédric Dorier e la direzione musicale di François López-Ferrer.

Prosegue, dunque, il viaggio del "Pinocchio" di Gloria Bruni in giro per il mondo. Rappresentato per la prima volta nel 2008 ad Amburgo, alla Laeiszhalle, nel 2013 l'opera, patrocinata dalla Fondazione Carlo Collodi, è stata prodotta dal Teatro San Carlo di Napoli con libretto italiano di Lauro Ferrarini. Nel 2015 "Pinocchio" è rappresentato al Teatro Regio di Parma e, in una versione ridotta, presso l'Istituto Italiano di Cultura a Londra durante la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Nel 2016 "Pinocchio" è stato nuovamente rappresentato ad Amburgo con una nuova messa in scena, partecipando anche all'Eutin Summer Festival, nell'antica residenza dei vescovi principi di Lubecca e dei duchi di Oldenburg. Nel dicembre 2020 l'opera è andata in scena in lingua russa al Teatro Bolshoi di Minsk, in Bielorussia. Per l'occasione sono state inserite nuove composizioni musicali di Gloria Bruni, che hanno arricchito l'opera di altri due scene: in questo modo "Pinocchio" è diventato unïopera di due atti. A novembre 2023 lïopera di Gloria Bruni verrà rappresentata nella splendida cornice del Teatro del Lago a Frutillar in Cile, uno dei più importanti luoghi di attrazione culturale in Sud America.(ANSA).