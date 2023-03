Verratti "Nazionale isola felice,ko Psg non mi toglie entusiasmo

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - "La Nazionale è un'isola felice, poi nel calcio ci sono le vittorie e anche le sconfitte, ma la sconfitta non mi fa passare la voglia di giocare qui in nazionale o a Parigi". Lo ha detto Marco Verratti alla vigilia della sfida contro l'Inghilterra, rispondendo a quanto pesi l'eliminazione del Psg agli ottavi di Champions League.

"Stare in nazionale - ha detto il centrocampista - è qualcosa di grande e quando sto qui sono felice ma lo sono anche a Parigi. In questi giorni ci siamo allenati molto con Retegui, è un ragazzo molto educato e sveglio, gli diamo il tempo perché sappiamo che non è facile inserirsi ma fisicamente ci sta e ha voglia di dimostrare. Ci darà una mano". (ANSA).