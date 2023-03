Giovane ucciso: monsignor Battaglia, 'disarmiamo Napoli'

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Scrive una lettera aperta al parroco di Francesco Pio, il giovane ucciso a Napoli, e a tutti rivolge un appello, il vescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia: "Disarmiamo insieme Napoli! Deve essere un impegno di tutti! Vanno disarmate le mani di coloro che fanno della violenza e della prepotenza il proprio stile di vita!".

"Vanno disarmate le mani di chi crede che un coltello in tasca e una pistola addosso rendano più forti, fino a sentirsi padroni della vita altrui - scrive - Vanno disarmate le mani della criminalità organizzata e di tutti coloro che trafficano, vendono, usano armi!".

Parla di "turbamenti necessari e delle inquietudini benedette", il vescovo di Napoli. "Come possiamo, infatti, in questa città dormire sonni tranquilli mentre i suoi figli più giovani vengono assassinati sotto lo sguardo degli amici in un momento di serenità e spensieratezza, in luoghi di grande bellezza che si trasformano in pochi minuti in un teatro di gesti efferati?, scrive. "Facciamo sì, tuttavia, che questa tragedia risvegli le coscienze assopite" sottolinea e aggiunge: "Dobbiamo disarmarci anche noi, adulti sempre pronti a cercare di chi è la colpa senza prima interrogare la nostra coscienza, ormai così individualista, indifferente, assuefatta al male".

