Cc Casal di Principe accolgono studenti ITC Rosmini di Roma

(ANSA) - CASERTA, 22 MAR - Nella giornata ricca di eventi ed emozioni in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato Casal di Principe (Caserta) omaggiando la memoria di Don Peppe Diana, anche alcune classi dell'ITC Rosmini, quartiere Aurelio di Roma, sono arrivate nella cittadina del Casertano, e sono state accolte dai carabinieri della locale Compagnia a casa don Diana, bene confiscato dove ha sede il Comitato don Diana e dove sono affisse le fotografie di tutte le vittime italiane della criminalità organizzata. Il Capitano dell'Arma Marco Busetto, comandante della Compagnia di Casal di Principe, insieme ad alcuni membri dell'associazione Libera, hanno accompagnato gli studenti in un momento di riflessione sulla legalità, sul valore della giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, sottolineando l'importanza di rispettare le regole e di essere prima di tutto cittadini. (ANSA).