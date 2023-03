Ad Invitalia, "Su Iia lavoriamo per soluzioni durature"

(ANSA)- AVELLINO, 22 MAR- L'ad di Invitalia, Bernardo Mattarella, a margine della visita alla Ema di Morra de Sanctis, in provincia di Avellino, ha replicato alle polemiche aperte dalla Fiom-Cgil irpina per la mancata visita allo stabilimento di Industria Italiana Autobus di Flumeri, di cui Invitalia è socio di maggioranza. "Siamo sempre presenti, con altre istituzioni, sul dossier Iia -ha detto Mattarella- con l'attenzione di azionisti e di gestori di politiche pubbliche nei confronti di lavoratrici, lavoratori e di tutte le parti sociali coinvolte". Mattarella ha ricordato il recente aumento di capitale di Industria Italiana Autobus: 27 milioni, 13,7 come quota di Invitalia. "Siamo impegnati -ha aggiunto- per trovare una soluzione stabile e industrialmente duratura". (ANSA)