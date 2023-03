19enne ucciso a Napoli, si stringe il cerchio intorno al killer

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Si stringe il cerchio intorno all'autore dell'omicidio di Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito a colpi di pistola alle 2,30 di ieri e giunto senza vita nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dai magistrati della VII sezione (Sicurezza Urbana) della Procura di Napoli, sono ormai a buon punto e per il responsabile, un giovanissimo, come la vittima, anch'egli di un quartiere periferico della città, potrebbe essere questione di ore.

Com'è noto Francesco Pio è rimasto ferito a morte al culmine di un alterco scoppiato per futili motivi davanti a uno noto chiosco del lungomare che ha visto protagonisti persone che non conoscenva. L'unica sua colpa è stata trovarsi anche lui lì quando si è iniziato a sparare. (ANSA).