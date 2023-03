Il prefetto di Napoli, 'in arrivo 2.500 tifosi inglesi'

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - "Sono stati venduti 2.500 biglietti agli inglesi per il settore ospiti, oggi abbiamo fatto una prima riunione per preparare la città alla partita e domani ce ne sarà un'altra in Questura con la polizia inglese con cui analizzeremo il pubblico in arrivo". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine del tavolo tecnico con le forze dell'ordine, la polizia municipale di Napoli e l'assessore comunale alla sicurezza Antonio De Jesu in vista della partita Italia-Inghilterra di giovedì prossimo.

I tifosi inglesi a Napoli "arriveranno in ordine sparso - ha detto Palomba - alcuni con charter e con voli di linea, altri in maniera differenziata. Verranno invitati ma non costretti a fare un passaggio alla Stazione Marittima dove c'è un punto di ritrovo dove volontariamente vogliono passare. Lì abbiamo predisposto 18 bus messi a disposizione da Anm e Eav per portare chi vuole allo stadio e lì ci saranno attività di controllo e verifica. Abbiamo chiesto i rinforzi delle forze dell'ordine che arriveranno a Napoli".

Il prefetto ha sottolineato che "domani sapremo meglio la dislocazione dei vari tifosi in città, prevediamo anche una allocazione diffusa in diversi punti". (ANSA).