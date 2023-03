"Italia del Merito", premio al nolano Antonio Grilletto

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - È stato attribuito ad Antonio Grilletto, ufficiale dell'Esercito Italiano, il premio "Italia del Merito". Giunta alla sua XII edizione, la kermesse ideata dalla giornalista e presidente di Itdifesa Katia La Rosa si è tenuta nella sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma ed inaugurata dal presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli. L'iniziativa è patrocinata dall'Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento Europeo.

Grilletto figurava tra le 10 illustri personalità, insieme a 25 investitori istituzionali, che si sono distinte come figure di spicco del nostro Paese per impegno e valore nell'ambito delle tematiche afferenti l'ambiente, la società, la pace e la governance. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal Premio Nobel per la Pace, Riccardo Valentini, impegnato nelle analisi sui cambiamenti climatici, e dal generale di corpo d'armata Antonio Vittiglio, direttore generale del personale militare del ministero della Difesa, con la seguente motivazione: "per il significativo contributo sui temi della legalità e della verità, per la sua passione e l'alto impegno professionale e civile, nonché per la solidarietà rivolta ai fratelli meno fortunati".

Il premio "Italia del Merito" consegnato ad Antonio Grilletto, infine, è una delle 35 opere d'arte, in edizione limitata, realizzate appositamente dall'artista Marco Nereo Rotelli e messe a disposizione da Ever in Art, partner dell'evento. (ANSA).