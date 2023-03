Fiamme in casa nel Casertano,famiglia riesce a mettersi in salvo

(ANSA) - CASERTA, 17 MAR - Un incendio si è sviluppato nella notte in un appartamento a Maddaloni (Caserta); la famiglia straniera che vi risiede è riuscita a salvarsi perché i vari componenti sono fuggiti non appena sono divampate le fiamme. Sul posto, al terzo piano di un palazzo di via Marconi, sono intervenute due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta (una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una dal distaccamento di Marcianise), più un'autoscala; le fiamme hanno interessato la cameretta e la cucina, e i pompieri hanno impedito che il fuoco si propagasse agli appartamenti vicini. (ANSA).