Ischia, tartaruga trovata morta davanti al Fungo

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Una tartaruga adulta è stata trovata morta oggi pomeriggio a Lacco Ameno, tra gli scogli posizionati davanti al caratteristico Fungo.

L'esemplare di caretta caretta, di diverse decine di chili di peso, è stata notata da alcuni turisti che passeggiavano sulla scogliera del comune isolano che hanno avvisato persone del luogo che sono riuscite a recuperarlo; le condizioni dell'animale lasciano pensare che potrebbe essere morto da diversi giorni e non si notano ferite superficiali ma per conoscere le cause del decesso bisognerà attendere l'esito degli esami che saranno effettuati nei prossimi giorni in terraferma (ANSA).