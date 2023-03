Al via scavo nuova galleria AV, Napoli-Bari più vicine

(ANSA) - BENEVENTO, 15 MAR - E' considerata la tratta piu' difficile della linea AV Napoli-Bari, quella tra Telese e Vitulano, in territorio sannita, 7 km di gallerie su trenta di tracciato costellato di viadotti e ponti. Per l'avvio dello scavo della prima galleria - nell'ambito del progetto "Cantieri Parlanti" - e' arrivato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che, alla guida di una delle talpe meccaniche, ha premuto simbolicamente il bottone per il primo scavo alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca e dell' ad di Rfi Vera Fiorani.

L'opera, da programma, dovrebbe essere ultimata nel 2027 ma gia' nel corso del 2024 sara' possibile accorciare i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari in treno passando a due ore e quaranta dalle attuali quattro. (ANSA).