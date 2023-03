Nel Salernitano ritorna la cicogna bianca

(ANSA) - SALA CONSILINA, 05 MAR - Per il ventottesimo anno consecutivo la cicogna bianca ritorna nel Vallo di Diano, nel Salernitano, per nidificare sullo stesso traliccio dell'alta tensione. Da qualche giorno un esemplare maschio di ciconia ciconia, questo il nome scientifico, svolazza in località Termini tra Sala Consilina e Teggiano per preparare il nido in attesa dell'arrivo dell'esemplare femmina. Nel corso di 27 anni sono nati una sessantina di cicognini sul traliccio Enel scelto dalla cicogna bianca che, come da consuetudine, lascerà presumibilmente il Vallo di Diano tra i mesi di luglio ed agosto prossimi per migrare insieme con i cicognini verso il Sud Africa. Ad assicurare la tranquillità della coppia di cicogne in località Termini ci sono quotidianamente i volontari dell'Associazione Tutela Ambientale A.T.A.P.S onlus di Sala Consilina. (ANSA).