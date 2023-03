Lascia rifiuti in strada, gli vengono 'restituiti' dal Comune

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Ha sversato alcuni rifiuti in via Spiaggia Romana, a Bacoli, uno dei luoghi più belli dell'area flegrea. Ma 'beccato' dalle telecamere di sorveglianza, monitorate dalla polizia locale, appena qualche ora dopo si è ritrovato dinanzi all'uscio di casa gli operai del Comune che gli hanno restituito i sacchetti contenenti alcuni abiti dismessi, notificandogli anche una multa.

A rendere nota la vicenda, sulla sua pagina Fb, il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione.

"A chi lascia i rifiuti per strada - dice il sindaco all'ANSA - non daremo tregua. E abbiamo deciso che tutto ciò che lasciano verrà loro restituito per essere poi smaltito secondo le procedure previste".

"Noi facciamo la differenziata al 91 per cento - prosegue - e non possiamo permettere che ci sia qualcuno del nostro Comune o che viene da qualche Comune vicino a sporcare le nostre strade".

Il luogo dove sono stati trovati i rifiuti dista poco centinaia di metri dall'isola ecologica: "Non capisco, bastava portali all'isola ecologica. Forse gli costava troppa fatica?".

Della Ragione comunque annuncia tolleranza zero: "Abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Le telecamere, i nostri operatori e poi ci sono le guardie zoologiche".

Ed per ogni cumulo di spazzatura trovato per strada si avvia una 'indagine': "Noi apriamo i sacchetti e troviamo sempre un elemento che ci porta al responsabile". (ANSA).