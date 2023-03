"Sottopasso allagato dopo i lavori", consigliere denuncia

(ANSA) - CASERTA, 02 MAR - Riaperto dopo sei mesi di chiusura causa allagamenti da pioggia, il sottopasso ferroviario pedonale di via Acquaviva a Caserta, che in pratica permette ai cittadini di bypassare i passaggi a livello che dividono la zona sud dal resto del capoluogo, è tornato ad allagarsi durante le pioggie di questi giorni, peraltro non forti come accaduto ad agosto, quando una bomba d'acqua allagò il sottopasso costringendo il Comune a chiuderlo. A denunciare il nuovo allagamento è il consigliere comunale del Movimento Caserta Decide Raffaele Giovine, che insieme al consigliere Dino Fusco ha presentato un'interrogazione alla giunta guidata dal sindaco Carlo Marino, chiedendo "perché ci sono queste infiltrazioni? Che cosa si sta facendo per evitarle? Che aspetta l'amministrazione per riattivare un processo partecipato per la rigenerazione artistica del sottopasso, già avvenuta anni fa grazie ai residenti e oggi cancellata da una mano di bianco?".

Il sottopasso "riqualificato" fu riaperto il 4 febbraio scorso alla presenza di numerosi assessori e consiglieri comunali, oltre ad alcuni parroci della zona; fu spiegato dai rappresentanti comunali che con i lavori effettuati, il sottopasso sarebbe stato al riparo da infiltrazioni e allagamenti, essendo stato apposto un allarme per segnalare eventuali allagamenti; il sistema fu anche testato al fine di verificarne il corretto funzionamento. (ANSA).