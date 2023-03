Rifiuti senza documentazione, una denuncia nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAR - I militari della stazione Carabinieri forestale di Roccarainola, insieme ai a militari della stazione di Cicciano, durante il controllo del territorio, a Cicciano (Napoli), hanno effettuato un controllo di un'attivita' di lavorazione di metalli Per gli investigatori c' erano rifiuti speciali non pericolosi privi di documentazione. Il titolare è stato denunciato alla autorità giudiziaria. L'attività è stata posta sotto sequestro. (ANSA).