Primato in serie A del Napoli diventa un problema di aritmetica

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - "La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?". La passione per il Napoli, in questa stagione travolgente in serie A e anche in Champions League sbarca anche a scuola, sottoforma di problema di artmetica.

E' accaduto lunedì scorso, a Torre del Greco, popoloso comune ai piedi del Vesuvio che dista pochi chilometri dal capoluogo partenopeo. Lì un'insegnante, la maestra Lella, docente dell'istituto comprensivo Giacomo Leopardi, ha pensato di rendere più digeribile la sua materia tingendola di azzurro e assegnando un singolare compito ai suoi alunni: spiegare, attraverso moltiplicazioni e sottrazioni, il vantaggio del Napoli sulla sua prima inseguitrice, la squadra dell'Inter.

Il simpatico problemino di aritmetica è poi finito in un post su Facebook che molti, dopo avere commentato divertiti l'iniziativa, hanno deciso di condividere con i propri amici social. (ANSA).